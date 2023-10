“La tua salute passa anche dai denti”. Una frase che abbiamo spesso sentito ripetere e che oggi assume un significato ancora più importante perché si celebra la Giornata nazionale degli igienisti dentali, professionisti sanitari che rivestono un ruolo cruciale nell’accompagnare le persone verso un percorso di salute che dura tutta la vita.

L’Igienista dentale si occupa di intercettare gli indici di rischio associati alle patologie dento-parodontali con la salute sistemica: patologie cardiovascolari, diabete, obesità, stress, alterazioni del sistema endocrino e molto altro ancora, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e delle Linee guida del Ministero della salute.

Sul territorio l’Igienista dentale svolge un ruolo cruciale, promuovendo campagne di sensibilizzazione verso corretti stili di vita di igiene orale, per tutte le fasce d’età, dall’infanzia all’adolescenza, dall’età adulta alla terza età. Queste iniziative mirano a personalizzare gli stili di vita garantendo non soltanto un sorriso sano e brillante, ma coniugando bellezza e salute dentale. L’Igienista dentale oltre a valutare l’indice di rischio delle patologie del cavo orale, carie, gengivite, parodontite, è attenta sentinella nell’intercettare lesioni potenzialmente maligne.

Per questo, per esercitare la professione di Igienista dentale è fondamentale un’accurata formazione universitarua e l’essere regolarmente iscritti all’albo professionale di riferimento, che afferisce all’Ordine TSRM e PSTRP. Questa iscrizione costituisce un requisito essenziale per garantire che gli Igienisti dentali operino in conformità con gli standard professionali.

La Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali è da sempre impegnata, per rendere questa professione sempre più vicina al cittadino, incentivando l’inserimento massivo della figura professionale nel SSN: «Oggi è necessario promuovere la prevenzione primaria tra la popolazione in buona salute, questo ci aiuterà a ridurre la necessità di costose e invasive terapie riabilitative domani» ha sottolineato la Presidente della Commissione di albo nazionale Caterina Di Marco.

“Anche a Messina – spiega il presidente della Commissione d’albo cittadina Igor De Pasquale – gli igienisti dentali abilitati sono a disposizione del cittadino non solo attraverso l’Ordine, ma anche tramite iniziative sul territorio che promuovono la sensibilizzazione, l’informazione e la prevenzione delle patologie orali”.

In questa giornata speciale, i componenti della Commissione di albo degli Igienisti dentali invitano i cittadini a prendersi cura della salute del proprio cavo orale, e augurano a tutti un sorriso sano e gioioso per la vita.