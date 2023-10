Era finito sotto processo dopo aver provocato un incidente stradale con la sua auto, in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

All’uomo, difeso dall’Avvocato Maria Rita Mondello, si contestava di essersi messo alla guida di un’auto con un tasso alcolemico pari a 1,66 g/l, e con uno stato di alterazione psicofisica, derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale andando a sbattere contro un guard-rail, posto lungo la strada a scorrimento veloce a Tortorici, nel 2018.

Il processo che ha avuto inizio nel 2020, si è caratterizzato da rinvii e da un vizio procedurale, sollevato dalla difesa dell’imputato che ha fatto regredire il processo.

Infine, pochi giorni fa, il Tribunale Monocratico di Patti, Giudice dott. Vincenzo Mandanici, ha disposto di non doversi procedere nei confronti dell’imputato, per i reati ascrittigli, poiché estinti per intervenuta prescrizione.