Esordio amaro per la Saracena Volley nel Campionato di Serie B 2 femminile. Le ragazze guidate in panchina da Domenico Fazio, al Pala Serranò di Patti perdono l’incontro contro la Volley Reghion, al termine di un match intenso e in gran parte dominato dalle padrone di casa.

La partita si è disputata a porte chiuse, a causa di un problema di autorizzazione non dipeso dalla società di pallavolo.

Incontro molto combattuto tra le due squadre, con la Saracena che si aggiudica i primi due set contro la corrazzata Volley Reghion (25-20 25-16), trascinata dai punti micidiali di Roberta Ferraro e Marika Costabile . Nel terzo set le ragazze del presidente Luca Leone, sul punteggio di 24 a 21, non riescono a chiudere la partita, sciupando tre palle match. Ad approfittarne sono le ospiti, grazie soprattutto ai punti pesantissimi delle sorelle Giulia e Sara Speranza che ai vantaggi vincono il set e rientrano in gara.

Anche il quarto set se lo aggiudica la squadra di Reggio Calabria sempre ai vantaggi con il punteggio di 24-26. Mentre la Saracena perde la concentrazione e l’intensità del gioco e al tie break, la spuntano le ragazze allenate da Cesare Pellegrino che rimangono unite e lottano senza lesinare fatiche energie.