Sottoscritto il contratto d’appalto con la ditta “Dasein Spallina associati srl” di Palermo per la riqualificazione dell’area limitrofa al Castello per una migliore fruizione turistica del territorio.

Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo, il quale ha sottolineato che la stipula è avvenuta nel rispetto del cronoprogramma rimodulato dal Ministero dell’Interno. La consegna dei lavori avverrà entro il prossimo mese di novembre. L’obiettivo dell’intervento è quello di assicurare una migliore fruizione turistica del territorio rendendo l’intero comparto fruibile ai visitatori, compreso i diversamente abili, tramite diverse “isole” con spazi verdi accessibili, in modo da consentire l’accesso all’area compresa tra le due fortificazioni utilizzando gli accessi esistenti. Verrà inoltre realizzata una “isola” per sosta pullman turistici per visitatori e mezzi di soccorso necessari durante le manifestazioni che si terranno nell’area della Cittadella fortificata.

L’accesso carrabile sarà consentito tramite una rampa di collegamento dell’isola sosta pullman con la via Papa Giovanni XXIII. La spesa prevista, dopo il ribasso d’asta è di circa 850 mila euro.