Si è aperta la XIV stagione congressuale del Movimento Cristiano lavoratori che dal mese di settembre, e fino al Congresso Nazionale di febbraio, vedrà rinnovarsi gli organi dell’associazione, dai circoli fino alla Presidenza nazionale.

L’Unione Provinciale di Messina vive con grande impegno quello che è il momento di massima democrazia dell’organizzazione; in queste settimane i Circoli stanno ospitando assemblee partecipate in tutta la provincia, occasioni di incontro e ascolto della base associativa, ma anche di elaborazione del percorso futuro.

La partecipazione, il dialogo, il dibattito che si innesca a partire dal tema nazionale “Lavoro responsabilità e Passione. Una nuova semina per ricucire il Paese” – spiega il Presidente Provinciale Fortunato Romano – sono linfa della nostra organizzazione che, a partire dalle assemblee di Circolo, rinnova il proprio impegno nella comunità, attraverso un percorso democratico di condivisione della missione dell’associazione. In queste assemblee, prosegue Romano, stiamo approfondendo i temi strutturali del Movimento ma anche quelli che sono il cuore del dibattito nella nostra Città.

In testa il lavoro: la disoccupazione sfiora il 40 per cento, oltre il 25 per cento di giovani non trova lavoro mentre la città stenta a trovare una sua identità di sviluppo. L’apertura del cantiere del Ponte sullo Stretto certamente darà vivacità a un’economia sorda ma serve trovare nuovo ritmo specie nei settori legati alle energie rinnovabili e all’open innovation perché i cervelli in fuga abbiano occasioni di ritorno o scelgano di non partire.

A seguire la sanità territoriale che oggi non sembra offrire risposte adeguate. La migrazione sanitaria, a cui assistiamo, è ancora troppo alta e il processo di ammodernamento delle strutture sanitarie cittadine deve andare di pari passo con la strutturazione di poli d’eccellenza. Ma in vetta, a preoccupare, è la carenza di presidi sanitari di Prossimità che, soprattutto nella provincia, mette a rischio la salute dei cittadini. In ultimo, ma centrale, il tema delle liste d’attesa. I tempi di accesso alla sanità pubblica sono troppo lunghi per poter parlare di diritto alla salute”.

“Durante le assemblee stiamo incontrando tanti ragazzi -spiega ancora il presidente Romano-, giovani che cercano occasioni di impegno e protagonismo. Molti tra loro arrivano nelle nostre sedi da volontari in servizio civile ma rimangono perché si offre loro l’opportunità di formarsi, di assumersi delle responsabilità ma anche di lavorare, con il supporto dell’associazione, per essere attori responsabili della crescita delle comunità”.

Così è accaduto a Giorgia Farinella, classe ‘95 appena eletta delegata giovanile. Giorgia, laureata all’ateneo della nostra città, si occupa stabilmente di interventi di sviluppo locale, contrasto alle povertà ed empowermet dei giovani. Animatrice, insieme al gruppo giovani, di numerose iniziative per il territorio sul fronte della solidarietà ma anche dello sviluppo, è tra le promotrici dell’Hub per lo Sviluppo Sostenibile, iniziativa realizzata in collaborazione con una rete di partner locali e non per offrire un luogo di impegno sociale, civico ma anche professionale ai ragazzi messinesi.

“Lavorare insieme è fondamentale per creare un futuro promettente per i giovani del Sud – afferma Giorgia Farinella-. Sviluppare strategie collaborative per offrire loro opportunità significative è un investimento nel progresso della società e per la crescita della comunità messinese. Il volontariato, la partecipazione civica giocano un ruolo chiave in questo processo, poiché promuovono la solidarietà e l’empatia, fornendo ai giovani l’opportunità di acquisire esperienza, competenze e un senso di appartenenza alla comunità. Insieme, possiamo costruire un mondo in cui i giovani possano realizzare il loro potenziale, diventare cittadini attivi e responsabili e contribuire al bene comune”.

Giorgia succede a Cristina D’Arrigo, delegata giovani MCL dell’ultimo triennio a cui va gratitudine e riconoscenza per il prezioso lavoro realizzato.

Il rinnovo degli organi provinciali si completerà il prossimo 24 e 25 novembre con la celebrazione del Congresso che eleggerà la nuova presidenza.