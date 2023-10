Con la delibera di giunta n.134, datata 10 ottobre 2023, la Giunta Comunale di Capo d’Orlando ha approvato il progetto esecutivo denominato “Lavori di rigenerazione e completamento impianto sportivo F. P. Merendino di Via Trazzera Marina”.

Gli uffici competenti del Comune orlandino hanno provveduto a svolgere tutte le attività necessarie per partecipare all’Avviso Pubblico “Fondo Sport e Periferie 2023” per intercettare il relativo finanziamento.

Così i progettisti del Comune hanno redatto il progetto lo scorso 26 settembre per un costo complessivo di realizzazione pari ad Euro 474.000,00, di cui

Euro 360.551,37 per lavori ed Euro 113.448,63 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Tale intervento è inserito nel vigente programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 approvato dal Consiglio Comunale lo scorso febbraio e anche in quello adottato dalla Giunta Municipale nel marzo di quest’anno.

L’approvazione del progetto si rendeva necessaria per poter attingere al finanziamento pubblico che previsto per l’85% del totale mentre la restante parte, il 15% (71.100 €) sarà imputato al Comune di Capo d’Orlando.