Si è riunito sabato il Comitato Permanente per i problemi relativi alla circolazione nel tratto autostradale Rometta-Messina.

Nella sede della Delegazione Municipale di Rometta Marea, e precisamente nell’aula della Memoria, si è riunito anche il gruppo di avvocati che hanno dato la disponibilità “per affrontare i gravi problemi in cui versa l’autostrada in sede giudiziaria.”

Nel corso dell’incontro si è deciso che: “Il Comitato organizzerà e supporterà tutti i cittadini utenti dell’autostrada per intraprendere le azioni giudiziarie necessarie per l’ottenimento del ristoro del danno che subiscono e per ottenere la riduzione o il rimborso del pedaggio.”

Il Sindaco di Rometta nonché presidente del comitato, Nicola Merlino, ha relazionato in merito all’attività svolta. Ha riferito dell’incontro avuto, peraltro insieme al sindaco di Villafranca Tirrena Giuseppe Cavallaro ed al sindaco di Saponara Giuseppe Merlino, con il sig. Prefetto di Messina. Si è discusso anche “dei numerosi infruttuosi tentativi (formali ed informali) di avere un incontro -dichiarano in una nota dal Comitato – con l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Arico’ . Ha anche riferito dei lavori svolti con il gruppo di avvocati.

Gli avvocati Fulvio Capria e Nino La Rosa, a nome anche dei colleghi, hanno esposto il pieno convincimento, tenuto conto degli approfondimenti svolti, che gli utenti del tratto autostradale Rometta-Messina hanno pieno titolo per richiedere in sede giudiziaria, per il passato, il risarcimento del danno subito e, per l’avvenire, la riduzione del pedaggio o il rimborso. Ed hanno anche evidenziato che stanno valutando anche la possibilità di azioni che possono intraprendere anche i Comuni.”

Il comitato è stato costituito mesi fa nel corso di un’Assemblea pubblica tenuta nell’Aula della Memoria della Delegazione municipale di Rometta Marea fra le amministrazioni comunali di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta. Il Comitato Permanente è “volto ad affrontare i gravi ed ormai atavici problemi che sopportano il territorio e tutti i cittadini per la disastrosa situazione in cui versa l’Autostrada Me-Pa, soprattutto nel tratto Rometta-Messina, con un ruolo anche di supplenza delle Istituzioni preposte latitanti.

Il Comitato, -dichiarano ancora- tenuto conto dell’assenza di volontà politica e soprattutto della mancanza delle consistenti risorse finanziarie necessarie per risolvere i problemi dell’autostrada che determinano anche un consiste pericolo per tutti gli utenti, come emerge da tutte le relazioni effettuate, non ultima la relazione redatta dal prof. Migliorino per conto del Ministero alle Infrastrutture, ha concordato sulla necessità di agire in sede giudiziaria ed in tal senso ha invitato il presidente ad organizzare l’attività propedeutica affrontando tutti i problemi connessi al fine di garantire al massimo tutti gli utenti che vorranno intraprendere le azioni giudiziarie.”