Un uomo di 58 anni, Cosimo Castiglia, è morto schiacciato dal trattore che stava conducendo e che si è ribaltato in discesa.

L’incidente è avvenuto a Cefalù, in contrada Ferla. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, tentando di strapparlo alla morte.

L’uomo era titolare di una ditta edile di Aliminusa e stava lavorando presso un cantiere privato. Sul posto si sono portati Vigili del Fuoco e Carabinieri. FOTO: ARCHIVIO