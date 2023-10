Salvatore Scammacca, 47 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua auto a Valguarnera Caropepe.

L’uomo, dopo essere stato centrato dai proiettili ma ancora in vita, ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro il furgone di un fruttivendolo ambulante che è rimasto ferito insieme a una cliente. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Scammacca è invece morto prima dell’arrivo dei soccorsi. Carabinieri e Guardia di Finanza hanno avviato le indagini per risalire alla persona che ha sparato e che ha fatto subito perdere le proprie tracce, dandosi alla fuga a piedi.

Salvatore Scammacca era sposato e svolgeva la professione di operaio edile. Il suo assassino lo ha atteso in Via Archimede, dove ha esploso contro di lui colpi d’arma da fuoco.