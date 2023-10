Brutto incidente lungo la strada che collega la SS113 a San Pier Niceto, costeggiando il Torrente Niceto.

Un’autovettura Fiat Punto, dopo essere finita fuori strada, si è schiantata contro un palo della luce in cemento. Ferita la conducente, una donna pare di Monforte San Giorgio. Per lei si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno prestato tutte le prime cure necessarie e hanno poi proceduto al trasferimento in Pronto Soccorso. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Ingenti danni all’utilitaria, andata completamente distrutta nella parte anteriore a seguito dello scontro frontale con il palo. Sul posto si sono portati anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il mezzo, la Polizia Municipale e i Carabinieri.