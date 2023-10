Non sembra placarsi la polemica che ha infiammato tutto il mese di settembre a Messina e che vede nel posizionamento dei cordoli sul Corso Cavour uno dei temi più caldi delle vicende legate alla viabilità cittadina.

“Nella vivace strada di Corso Cavour, cuore pulsante del commercio locale, i negozianti hanno unito le loro voci in un’unica proposta”. A spiegarlo è oggi Lillo Valvieri, che si è confrontato con 40 commercianti per raccogliere le loro opinioni. E al termine del confronto è emerge all’unanimità la proposta di introdurre una sosta breve di fronte ai negozi.

“Questa iniziativa potrebbe apportare un respiro ben necessario ai commercianti e allo stesso tempo risolvere il problema persistente della doppia fila che spesso congestiona il traffico nella zona – spiega il portavoce dell’associazione-. I commercianti sono chiaramente favorevoli a regole e regolamenti, ma con una condizione importante: tali regole non devono danneggiare il loro lavoro. La sosta breve, come suggerito, potrebbe fornire un compromesso ideale, consentendo ai clienti di parcheggiare brevemente di fronte ai negozi per acquisti rapidi, migliorando così l’accessibilità ai negozi senza ostacolare il flusso del traffico”.

In un segno di cooperazione e civiltà, i commercianti si sono dichiarati pronti ad aprire un dialogo con l’amministrazione locale per discutere ulteriormente la proposta e trovare una soluzione che sia equa per tutte le parti coinvolte. Attendono ora con interesse un invito da parte dell’amministrazione per avviare questo processo di concertazione. “In un periodo in cui la collaborazione e la comprensione reciproca sono essenziali, i commercianti di Corso Cavour dimostrano un impegno per il benessere della comunità e per il successo continuo delle loro attività. La speranza è che questa proposta possa portare a una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti e contribuisca a mantenere Corso Cavour un luogo attraente per i residenti e i visitatori”.