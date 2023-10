Slitta a questa notte l’avvio dei cantieri per il rifacimento dell’asfalto su quattro strade di Messina.

Si comincia dal viale Boccetta dove sarebbero dovuti cominciare ieri notte, ma per un problema tecnico è stato deciso di rinviare ad oggi l’apertura del cantiere. Qui si lavorerà di notte per ridurre al minimo i disagi, poi toccherà a via La Farina esattamente tra una settimana. Il tratto interessato è quello tra via Tommaso Cannizzaro e viale Europa, quindi a seguire viale della Libertà, nel tratto davanti la Fontana del Nettuno e fino a via Pola e infine quelli in via Celi, qui l’area interessata sarà quella fra lo svincolo di San Filippo e largo La Rosa alla fine di Contesse.

L’apertura dei nuovi cantieri era stata preannunciata lo scorso martedì dal sindaco Basile affiancato dal vicesindaco e dal direttore generale del Comune. Per tre settimane è stato chiesto agli automobilisti messinesi di avere pazienza perché i disagi saranno inevitabili, ma sono lavori che vanno fatti e che miglioreranno la città. L’utilizzo dell’autobus potrebbe essere una soluzione in quei giorni. Per ogni mezzo pieno ci sarebbero 100 auto in meno in giro per il centro.

Se come detto sul viale Boccetta si lavorerà solo di notte per evitare ripercussioni in autostrada, in via La Farina l’ingresso e l’uscita di decine di mezzi pesanti che vanno al Molo Norimberga complicherà la circolazione. Disagi non mancheranno nemmeno in via Adolfo Celi, che rappresenta la strada principale per tutta la zona sud, e poi il viale della Libertà, altro asse determinante per il traghettamento. Qui i lavori interesseranno proprio il tratto tra la fontana del Nettuno e via Pola. Le strade saranno chiuse solo parzialmente per non interrompere il flusso in nessuno dei sensi. FOTO: ARCHIVIO