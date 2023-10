Nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del Concorso “Premio Nicholas Green”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina con la collaborazione dell’AIDO-Messina.

Ad essere premiata, per la categoria della Scuola Primaria, è stata la classe VA della scuola primaria di San Fratello con un commovente elaborato multimediale che ha visto come protagonista la Sig.ra Maria Pia Pedalà, in vita grazie al fegato del piccolo Nicholas, intervistata dai giovani studenti guidati in questo percorso dai loro insegnanti Anna Calcò, Angela Mondello e Alfio Reitano.

“Condividiamo questo premio – esprime soddisfatta la Dirigente Scolastica Dott.ssa Giuseppa Trifirò- con colei che ha reso possibile tutto questo: la signora Maria Pia Pedalà, che nel 1994 ha ricevuto un organo di Nicholas e che ha onorato la nostra scuola con la sua straordinaria presenza. Il suo incontro con i nostri piccoli alunni è stato un momento che rimarrà indelebile nei loro cuori e nelle loro menti. La sua generosità nel condividere con loro momenti struggenti della sua vita ha rappresentato un dono inestimabile. La sua testimonianza sulla donazione di organi ha reso tangibile l’importanza di gesti di generosità e di speranza. La realizzazione del video-documentario creato dagli alunni della classe quarta primaria di San Fratello rappresenta un potente strumento educativo e dimostra come sia possibile apprendere in un’aula scolastica le lezioni più profonde della vita“.

“Questa esperienza- prosegue la dirigente scolastica- ha avuto un impatto notevole all’interno della nostra comunità scolastica perché ha dato la possibilità di apprendere come la generosità e la speranza spesso nascono dalle situazioni più difficili”. La classe è stata premiata con una pergamena. Alla buona riuscita dell’evento ha contribuito anche l’ amministrazione comunale che, alla luce delle valenza sociale che il premio rappresenta per l’ intera comunità, ha offerto il sevizio di trasporto.

Nella foto la dirigente scolastica, gli alunni premiati e le insegnanti.