Saranno celebrati domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 16, presso la Chiesa di San Francesco a Sant’Agata Militello, i funerali di Francesco Maniaci, il medico 43enne rimasto vittima ieri dell’incidente sulla A20 a Campofelice di Roccella, con l’impatto fatale tra la sua auto ed un albero abbattutosi sulla carreggiata autostradale.

La salma dello sfortunato giovane è rimasta in custodia presso la camera mortuaria al cimitero di Campofelice e farà rientro oggi nella casa di famiglia a Sant’Agata Militello, dove sin da ieri la comunità locale è sotto shock per l’accaduto.

Tra le innumerevoli esternazioni di rabbia ed indignazione per l’assurda tragedia, anche quella del Codacons che ha annunciato un esposto. “Si tratta di un episodio gravissimo – sottolinea il presidente regionale Giovanni Petrone – ci chiediamo cosa sarebbe accaduto se l’albero fosse caduto su un bus carico di passeggeri, o se avesse provocato incidenti a catena sulla tratta. Occorre ora accertare le responsabilità legate all’episodio”.

La Procura di Termini Imerese ha intanto aperto un fascicolo per far luce sui fatti, ponendo sotto sequestro l’Audi A3 sulla quale viaggiava Francesco Maniaci e lo stesso albero precipitato sulla sede stradale dai margini della carreggiata. Nella zona dell’incidente si sta intanto procedendo al taglio degli altri alberi presenti ed Autostrade siciliane ha comunicato che la chiusura del tratto di A20 in direzione Palermo tra Cefalù e la barriera di Buonfornello permarrà sino alle 18 di domani, con uscita obbligatoria a Cefalù.