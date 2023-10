Saranno due weekend dedicati alla cultura e all’enogastronomia, quelli che giungeranno nel Comune di Galati Mamertino, con l’edizione del centenario del Premio Nazionale di Poesia “Nino Ferraù” e il Festival del giornalismo enogastronomico.

Venerdì 13 e Sabato 14 Ottobre si terrà il Premio “Nino Ferraù”, con la cerimonia di premiazione in programma il 14 Ottobre alle ore 18:00, presso la Sala polivalente dell’Incubatore di Imprese dei Nebrodi. L’edizione del centenario del concorso avrà come Presidente di Giuria il galatese doc Cristiano Parafioriti, scrittore, autore di romanzi e racconti tradotti in 14 lingue, vincitore di molte rassegne letterarie e autore ormai affermato, insignito del Premio “Francesco Petrarca 2022”. Il Presidente Parafioriti sarà affiancato da altre prestigiose figure nel campo della poesia in lingua e in vernacolo, quali: Aleksandra Damnjanovic, Antonia Flavio, Ismete Selmanaj Leba e Calogero Sorce.

Invece nel weekend tra il 20 e il 22 Ottobre si svolgerà la tredicesima edizione del Festival del giornalismo enogastronomico. In riferimento il Comune galatese ha ricevuto un finanziamento, concesso dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive; il contributo rientra tra i progetti di promozione della nostra isola, finanziati con i fondi del programma “La Sicilia che piace“, rivolti agli enti locali. Per tre giorni economisti, giornalisti, esperti, chef ed imprenditori si confronteranno sulle potenzialità economiche dell’enogastronomia, una filiera economica ormai strategica per tutto il territorio dei Nebrodi, ma anche sui nuovi strumenti di comunicazione, sul valore dell’informazione, sul ruolo dell’intelligenza artificiale nei nuovi racconti del territorio, sulla potenza dei social media, sulle opportunità di lavoro e nuove imprese che possono arrivare dall’enogastronomia, dal turismo e dall’agroalimentare di qualità.

“I due eventi si svolgeranno, grazie ai contributi concessi dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e dalla Presidenza dell’ARS – dichiara l’Amministrazione Comunale -. Ci prepariamo a vivere e condividere due eventi di spessore, che daranno ancora più lustro al nostro paese. Presto saranno pubblicati i programmi dettagliati e ci saranno altre novità ed eventi, per un Ottobre 2023 da ricordare e incorniciare”.