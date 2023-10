Il Presidente della CRUI e Rettore dell’Università di Messina si è dimesso oggi, a seguito delle accuse relative ai rimborsi per oltre 2,2 milioni di euro.

“Chiediamo chiarezza. Serve – commenta a caldo Damiano Di Giovanni dell’UDU Messina – trasparenza senza strumentalizzazione, nell’esclusivo interesse della comunità accademica e studentesca dell’Università di Messina. Il Rettore ha inviato una lettera di dimissioni con poche risposte, senza affrontare compiutamente le criticità emerse. L’ennesima mancata risposta, basti pensare che non aveva risposto neanche alle richieste che erano stata avanzante dalla nostra mobilitazione con le tende della scorsa settimana”.

“Le dimissioni erano inevitabili, dopo la lettera dei sindacati. Auspichiamo – aggiunge Camilla Piredda, coordinatrice nazionale dell’UDU – che questa sia l’occasione per voltare pagina. La strenua difesa portata avanti da Cuzzocrea sulla gestione del PNRR resta una macchia indelebile sul suo operato. Anche nei giorni scorsi, sosteneva falsamente come i fondi europei avessero reso disponibili 7.800 posti letto. La cosa assurda è che nemmeno i posti realizzati da Cuzzocrea sono stati destinati all’ente territoriale per il diritto allo studio. La CRUI deve rappresentare gli interessi dell’intera comunità accademica, abbandonando le imbarazzanti posizioni mantenute negli ultimi mesi. I Rettori trovino il coraggio di denunciare come il Governo stia sperperando le risorse del PNRR, regalando risorse a soggetti privati che prediligono il profitto al diritto allo studio”.