Andy Luotto sarà grande protagonista della serata inaugurale del Messina Street Fish, nell’ambito del Messina Street Food Fest.

L’artista, oggi cuoco del ristorante Riva Portese di Roma, si esibirà ai fornelli giovedì 12 ottobre alle 21, nell’ambito degli show cooking, nella tendostruttura che, fino a domenica, ospiterà chef, pizzaioli e pasticcieri.

Luotto, di origini italo americane, laureatosi nel 1972 all'Università di Boston in cinematografia, in Italia è stato protagonista di una comicità rivoluzionaria a partire dagli anni Settanta, talento scoperto da Renzo Arbore ma, nel corso della sua carriera, attore molto apprezzato anche in ruoli impegnati. Indimenticabile, ad esempio, la sua interpretazione nel film ‘Canone inverso’ con la regia di Ricky Tognazzi.

Oggi il suo mondo è la cucina, una passione coltivata sin dall’adolescenza negli Usa, quando la madre, stanca di un figlio turbolento, decise di mandarlo in Italia a conoscere il padre. Approdato nel Bel Paese, Andy rimase subito affascinato tanto dall’entourage paterno che, in quanto produttore, lo portò a familiarizzare con i grandi del cinema italiano e parallelamente con i massimi protagonisti della cucina italiana di quegli anni.

Andy Luotto ha divulgato la sua passione culinaria anche in diversi programmi televisivi e ha collaborato con vari ristoranti da Nord a Sud. Nella sua esperienza di chef non mancano gli stellati, come il Ristorante del Baglioni Hotel di Venezia e La Griffe Restaurant a Roma; tuttavia, per Andy Luotto, il vero lusso non sta nelle

etichette, ma nelle persone e, ricordando con gioia e affetto la cena di Capodanno organizzata – in maniera totalmente improvvisata – per i senza tetto alla stazione Roma Termini, oggi dice di aver trovato la propria dimensione ideale a Riva Portese, ristorante sulle sponde del Tevere in cui ha il piacere di lavorare con persone di cuore, come Viola Sidoni e i due proprietari Sandro Masili e Sandro Illuminati, dove può sperimentare tutte le sue idee di cucina.

Nello show cooking del Messina Street Fish, lo chef proporrà la ricotta ‘La lunga ala del gusto’,

un’alalunga in pastella di mandorle con salsa di miele e soia.

Si tratta di una partecipazione solidale, in quanto il ricavato del live di Luotto e di tutti gli altri sarà

devoluto al C.I.R.S. Casa Famiglia ETS ed alla Mensa di S. Antonio. Per prenotare il proprio posto

è necessario chiamare il 3495249033 per il C.I.R.S. e il 3402603661 per la Mensa di S. Antonio.

Il Messina Street Fish si svolge con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68