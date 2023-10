I Carabinieri della Stazione di San Pier Niceto hanno denunciato in stato di libertà un 54enne, presunto responsabile dei reati di deposito incontrollato di rifiuti e combustione illecita di rifiuti.

In particolare, a seguito dei controlli svolti in località Ficarella, i militari dell’Arma hanno accertato la presenza di un cumulo di rifiuti a cielo aperto, laddove erano stati accatastati, nel tempo, diversi materiali e rifiuti di vario genere, tra i quali un vecchio divano e varie coperture per tettoie in vetroresina.

Il 54enne, individuato come persona utilizzatrice del terreno adibito a deposito, al momento del controllo era intento ad alimentare un rogo con i predetti rifiuti speciali. I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro preventivo l’intera area in attesa di ulteriori disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.