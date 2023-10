Una splendida riuscita per la passeggiata sociale del Vespa Club di Barcellona Pozzo di Gotto che ha riscosso una numerosa partecipazione di soci e amici provenienti da Gela, Taormina, Messina, Avola e Roccalumera.

Una vera festa dell’amicizia condivisa da tutti i partecipanti all’insegna del relax, priva di ogni formalità e conclusasi con le consuete torte e col brindisi augurale dell’arrivederci alla prossima edizione. Dopo la tradizionale colazione nel suggestivo scenario di Piazza delle Ancore, di fronte all’incantevole panorama delle Isole Eolie, la carovana di vespe è andata per la sua strada, godendo di apposito permesso, nella piazza del Santuario di Tindari.

Sul sagrato della chiesa, la benedizione dei mezzi in una atmosfera resa particolare dalle parole del celebrante. Dopo la vísita al Santuario di Maria Santissima del Tindari, i vespisti si sono portati nella pittoresca frazione Scala del Comune di Patti, dai meravigliosi panorami e tesori nascosti. Qui hanno avuto modo di visitare la Chiesa facente parte del Castello Baronale, u “bagghiu” (cortile) del palazzo e i meravigliosi giardini, dove è stato possibile consumare il pranzo offerto personalmente dal CD del Vespa Club Barcellona in una atmosfera familiare.

Dopo i consueti ringraziamenti, è seguito il brindisi dell’amicizia ed il comune taglio delle torte significativo di condivisione e di unità di intenti tra i vari club. Un doveroso ringraziamento è stato rivolto agli amici dei club intervenuti, ai soci del club, al Comune di Patti per la compartecipazione, alla Famiglia nobiliare Di Bella per la messa a disposizione della location ed al parroco della Frazione Scala per la disponibilità mostrata.

Nella speranza che eventi del genere abbiano a ripetersi ,un ringraziamento è andato anche al Vespa Club d’Italia che, col Suo operato ed associazionismo, rende possibile, con la reciproca conoscenza tra i vari club, la fattibilità di simili eventi.