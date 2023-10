Il rettore Cuzzocrea si è dimesso “Trascinato nella macchina del fango. Mi dimetto per rispetto dell’Università di Messina”, ha scritto in una lettera inviata a tutto l’Ateneo peloritano. Ha voluto spiegare ai suoi studenti, ai docenti ed a tutto il personale dell’Università il perché del suo addio.

“Per quanto riguarda la mia persona, non posso consentire che questo attacco mediatico continui oltre a discapito dell’immagine del mio Ateneo – si legge- . Dietro al mio operato e alle mie scelte ci sono tantissime persone che in questi anni non si sono risparmiate, che hanno lavorato giorno e notte, che hanno fermamente creduto che la nostra Università avesse notevoli margini di miglioramento. Non posso permettere che la campagna elettorale ruoti attorno alla mia figura”.

La lettera è stata preceduta da una riunione con alcuni direttori di dipartimento durante la quale il Rettore ha comunicato la sua decisione. Una scelta figlia della vicenda che è balzata alla cronaca nazionale riguardante gli oltre 2,2 milioni di euro rimborsati tra il 2019 e il 2023. Una vicenda che è stata portata alla luce con una lettera inviata ai revisori dei conti dal senatore accademico Paolo Todaro, e inviata per conoscenza ai ministeri dell’Università e dell’Economia. Una lettera diventata anche un esposto, trasmesso alla Procura, alla Corte dei Conti e all’Anac. Tra i pagamenti rimborsati ne vengono fuori quattordici che sono effettuati in favore di una società, la Divaga srl, la cui proprietà è divisa tra lo stesso Salvatore Cuzzocrea, all’80 per cento, e la moglie Valentina Malvagni, al 20 per cento. E di cui amministratrice unica è la mamma del rettore, Eugenia Maria Salvo, vedova di Diego Cuzzocrea.

A chiedere al ministro dell’Università di intervenire era stato il deputato nazionale Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera. Ma Cuzzocrea ha deciso di mettere lui la parola fine al suo mandato. “Scelta che deriva unicamente dal profondo rispetto che nutro per le Istituzioni e per il sistema Universitario Italiano che ho l’onore di rappresentare e per ciascuno di voi, per la mia famiglia e per me stesso”.