Nei giorni scorsi, è stata inviata alla prefettura di Messina, all’Assessorato regionale dell’Agricoltura, al distaccamento del Corpo Forestale di Patti, all’ ASP di Messina e al Comune di Raccuja una petizione, per illustrare la grave situazione di emergenza determinata dall’ormai incontrollata proliferazione di suini selvatici.

La petizione, promossa dal gruppo politico “Coerenza, Onesta e Partecipazione”, mette in evidenza che: “tale emergenza, da alcuni anni, costituisce un grave problema per i nostri territori, pregiudicando fortemente l’agricoltura che costituisce uno dei settori più importanti della nostra economia. II nostro gruppo, da tempo, si e attivato per affrontare tale problema con diverse segnalazioni alle autorità preposte e richiedendo la convocazione di un apposite Consiglio Comunale straordinario e aperto agli interventi del pubblico, che si e tenuto in data 9 Giugno 2023. Nonostante le rassicurazioni fornite in tale occasione dal Sindaco, poco o nulla si è fatto, anche perché l’auspicata sinergia con gli altri Sindaci appartenenti al fantomatico comitato permanente “già esistente”, non si e attuata. Infatti, i sindaci del circondario, operano ciascuno per conto proprio e in maniera diversa l’uno dall’altro.

Inoltre – proseguono gli esponenti politici del gruppo politico “Coerenza, Onesta e Partecipazione”- non si hanno notizie delle gabbie promesse e non si ha alcuna informazione circa comunicazioni istituzionali e/o avvisi pubblici da parte dell’Amministrazione comunale in merito alla questione.

scoraggiandoli a continuare nella tradizionale attività agricola, compresa la produzione degli ortaggi.

Siamo fiduciosi –concludono- che con tale iniziativa si potrà finalmente scuotere dal torpore le istituzioni in indirizzo, affinché intraprendano iniziative veramente efficaci, ivi compreso l’indennizzo per coloro che vengono colpiti da gravi danni ai propri terreni, anche per scongiurare qualsiasi pregiudizio per l’incolumità pubblica delle persone che, all’interno delle aree abitate, di giorno e di notte, vedono scorrazzare liberamente e in maniera indisturbata schiere di suini sempre più numerose.