Paura e preoccupazione la scorsa notte in uno stabile di piazza San Papino per l’incendio sviluppatosi in un appartamento al secondo piano, proprio di fronte al campetto di calcio.

Il rogo sarebbe stato scatenato da un cortocircuito che ha interessato un frigorifero. Il padrone di casa si è accorto subito di quanto stava accadendo, avvisando immediatamente gli altri condomini e avvisando subito i Vigili del Fuoco, giunti sul posto con squadre da Milazzo, Messina Nord e dal Comando Provinciale.

Il fumo ha ovviamente invaso il palazzo che è stato messo in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti.