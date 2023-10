Accertare ciò che è successo questa mattina, in Piazza Marconi, dove un’auto, una BMW serie X3 è piombata improvvisamente all’interno di un noto negozio di abbigliamento, sfiorando la tragedia, sarà compito della Polizia Municipale di Patti.

L’episodio è accaduto intorno le 11 e 20, nella centralissima piazza del paese. Da quando si apprende, l’auto era parcheggiata con dentro una signora di mezza età e un neonato. Mentre all’interno dell’attività commerciale si trovava la figlia, intenta a provarsi dei vestiti.

Improvvisamente, la BMW è partita in avanti, invadendo la banchina, sfondando la vetrata del negozio e travolgendo tutto ciò che si trovava sul suo cammino.

In quel momento, fortunatamente, sul marciapiede non transitava nessuno.

Se non è successo nulla di grave, né per la conducente dell’auto e il piccolo nipote e, nemmeno per la figlia e le commesse del negozio, lo si deve alla provvidenza.

L’incidente è al vaglio della Polizia Municipale coordinati dall’Ispettore Capo Tonino Natoli, intervenuti sul posto e supportati dai Carabinieri della stazione di Patti agli ordini del Comandante Antonino Bonarrigo.