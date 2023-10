È il 43enne medico di Sant’Agata Militello Francesco Maniaci la vittima dell’incidente mortale di questa mattina sulla A20 all’altezza di Campofelice di Roccella.

Il giovane, partito all’alba dalla propria abitazione santagatese in direzione Palermo, intorno alle 6 si è trovato di fronte un grosso albero precipitato sulla carreggiata.

Secondo una prima ipotesi la vettura condotta dall’uomo sarebbe finita al di sotto del tronco, riportando lo schiacciamento del tettuccio. L’auto è poi terminata contro le barriere. Per il 43enne purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto l’ambulanza, la Polizia stradale ed i mezzi del pronto intervento stradale.

La notizia del tragico incidente si è diffusa sin dalle prime ore a Sant’Agata Militello, con la comunità locale rimasta attonita e sgomenta. Francesco Maniaci era infatti conosciuto e ben voluto nel centro santagatese così come tutta la sua famiglia. Il padre, attualmente in pensione, è un noto e stimato medico, per lunghi anni primario del reparto di Chirurgia dell’ospedale.