L’Asp di Messina, sempre più impegnata a promuovere campagne di sensibilizzazione, prevenzione e cura del tumore al seno, ha organizzato un Ottobre Rosa ricco di attività realizzate in collaborazione con il Comune di Messina.

La dedizione del Centro Gestionale Screening sul territorio, collaborando con l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, in sinergia con tutte le Regioni italiane, sulle linee guida del Ministero della Salute, apporta un notevole contributo alla ricerca, cooperando attivamente al fine di raggiungere una diagnosi precoce per ottimizzare le cure

e ridurre la mortalità e, in moltissimi casi, arrivando a completa guarigione. Tali attività si rivolgono a tutta la popolazione secondo i criteri ministeriali, coinvolgendo in primis le fasce più deboli e gli abitanti dei territori più disagiati e distanti dalle sedi istituzionali (sempre attive tutto l’anno) con la

collaborazione di associazioni di volontariato ed Enti, organizzando Tour di Screening Itineranti con Unità Mobile Mammografica.

La Conferenza stampa di presentazione dell’ “Ottobre Rosa a Messina” si svolgerà nella Chiesa di Santa Maria Alemanna l’11 Ottobre alle ore 16. Dopo il saluto del sindaco, Federico Basile, dell’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, del Commissario Straordinario dell’Asp di Messina, Domenico Sindoni, del Presidente dell’Ordine dei Medici di Messina, Giacomo Caudo e del Presidente dell’Associazione “Per Te Donna”, Angiola Cutrona. Seguiranno le relazioni, moderate dalla dott.ssa Eliana Tripodo, dirigente medico dell’UOC Centro Gestionale Screening, della dott.ssa Rosaria Cuffari, direttore UOC Centro Gestionale Screening, sugli Screening Oncologici Organizzati, del Responsabile UOS Screening Mammografico sulle competenze specifiche, dott. Antonio Farsaci, della responsabile della Brest Unit di Taormina, dott.ssa Luisa Puzzo. Concluderà la dott.ssa Vittoria Lombardo, biologa dell’ASP, illustrando la vita segreta delle cellule.

Il 13 Ottobre è prevista l’Illuminazione in rosa del Municipio di Messina per celebrare la lotta al tumore metastatico, di cui si fa promotrice l’associazione Per Te Donna. Aperture straordinarie di mammografie di screening sono state organizzate dal Responsabile UOS Screening Mammografico Aziendale, Antonio. Farsaci nelle sedi dei P.P.O.O. di: Milazzo (20 e 25 Ott.), Taormina (14 Ott.), S. Agata di Militello (19 e 26 Ott.) e Patti (14 Ott.). Dal 17 al 20 Ottobre toccherà a Cesarò e comuni limitrofi il Tour di Screening Itinerante con Unità Mobile Mammografica, che quest’anno ha già coinvolto le piazze dei comuni di Tusa, Sinagra, Salina, Lipari, Brolo e la Casa Circondariale di Messina.

Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre sono state organizzate Le Giornate della Prevenzione a Piazza Duomo, in collaborazione anche con i Lions, con i medici della Brest Unit di Taormina e dell’UOS Screening Mammografico che effettueranno mammografie e visite gratuite, mettendo a disposizione delle donne che aderiranno all’iniziativa le competenze professionali e l’esperienza dei nostri specialisti. Inoltre saranno presenti l’ADMO, l’AVIS ed i medici volontari dei Lions che offriranno visite oculistiche sul camper dell’Unione Italiana Ciechi, screening pressori, della glicemia e consigli sull’attuazione dei corretti stili di vita.

L’intenzione è quella di diffondere la cultura della prevenzione perché possa giungere alle fasce più deboli della popolazione, continuando ad operare sul territorio con il Tour di Screening Itinerante con Unità Mobile Mammografica verso i luoghi più disagiati e cercando di coinvolgere la popolazione interamente, nessuno escluso, perché la prevenzione oncologica è un diritto per tutti.