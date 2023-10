In questi giorni sono stati recapitati gli avvisi 2020 Tarip. A tal proposito, dopo aver comunicato la disponibilità e gli orari dei competenti uffici per qualsiasi chiarimento richiesto, il Sindaco Salvatore Castrovinci ha puntualizzato alcuni aspetti.

Il Comune di Torrenova aveva già inviato delle fatture inerenti la Tarip che sono state bloccate poiché il vecchio gestore aveva commesso degli errori sull’applicazione delle tariffe. Il nuovo gestore, pertanto, ha dovuto ricostruire la vecchia banca dati per inviare le nuove bollette che, così come è successo in tutta la Sicilia, avranno degli aumenti che si aggirano tra il 18 e il 28% dovuto agli aumenti del costo del trasporto e del costo del conferimento in discarica sui quali tanti sindaci hanno protestato. Aumenti che hanno riguardato anche il sistema idrico dopo che è stata introdotta da nuove disposizioni normative la tariffa a consumo.

“È chiaro – scrive il sindaco – che la ricostruzione della banca dati può generare degli errori in maniera proporzionale agli avvisi inviati e qualsiasi utente che ha ricevuto degli aumenti superiori al range che va dal 18 al 28% circa può recarsi all’ufficio tributi per la rimodulazione dell’avviso, se dovuto. Mi preme ancora sottolineare che, nonostante questi aumenti, Torrenova ancora ad oggi riesce ad essere tra le TARIFFE PIÙ BASSE DELLA PROVINCIA con un servizio puntuale ed impeccabile.

È facile fomentare i cittadini parlando di aumenti di tasse, ma noi che amministriamo seriamente il comune come se fosse un’azienda abbiamo l’obbligo di rispettare dei parametri. D’altra parte è notorio che chi, purtroppo, non sa farsi i conti della propria azienda chiude e noi, invece, come comune abbiamo il dovere e l’obbligo di erogare servizi per la nostra comunità, così come abbiamo sempre fatto.

Tanti sono i cittadini che mi hanno chiamato in questi giorni per errori di bollettazione e grazie all’aiuto dell’ufficio tributi li stiamo risolvendo portando a regime la nostra banca dati che ogni anno sarà sempre più precisa“.