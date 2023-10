Una rete di Cassaro nella ripresa consente alla Nebros di battere la Jonica e conquistare tre punti che valgono oro colato.

Grande partita dei ragazzi di Perdicucci che costruiscono tantissimo in attacco, anche se alla fine la vittoria è di misura. Prestazione sicuramente convincente. (Foto in evidenza di C. Germanà dalla pagina Facebook Asd Nebros)