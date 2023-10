Pareggio a reti bianche tra Pro Falcone e Città di Villafranca, e vittoria della Folgore Milazzo 2-0 contro lo Stefano Catania, nelle gare valide per la terza giornata del Campionato di Prima Categoria Girone C.

Il Città di Villafranca con questo pareggio manca l’aggancio in vetta (si trova al secondo posto con 7 punti, in compagnia del Riviera Nord), con il Monforte San Giorgio che rimane da solo in testa alla classifica con 9 punti; invece la Folgore Milazzo conquista i primi tre punti stagionali, con la doppietta di Dushkaj.

Nell’altro match disputato oggi successo in trasferta 4-1 del Real Gescal contro il Lipari, per via delle reti di Monaco, Cocuzza, Siano e Alessandra. Negli anticipi di Sabato netta vittoria della capolista Monforte San Giorgio, che si è imposto 3-0 in trasferta contro l’ORSA Promosport, e hanno conquistato l’intera posta in palio anche il Terme Vigliatore e il Torregrotta, vincendo rispettivamente contro il Melas e il Rodì Milici.