Vittorie esterne per la Futura Brolo e il Comprensorio del Tindari, rispettivamente contro il Gangi e il Città di Casteldaccia, negli incontri validi per la terza giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B.

La Futura Brolo ha vinto 3-1 con la doppietta di Raffaele Addamo e la rete di Maniaci, mentre il Comprensorio del Tindari si è imposto 2-0 con i gol di Barbera e Cipriano; il Comprensorio del Tindari sale in seconda posizione in classifica con 7 punti, raggiungendo le altre due formazioni messinesi di Sinagra e Sfarandina, mentre la Futura Brolo si trova al settimo posto con 4 punti.

In vetta alla classifica a punteggio pieno con 9 punti e in solitaria rimane il Bagheria, che ha battuto in casa 3-0 il Real Casale (nella foto) con le reti di Accomando, Mazzola e Russo. Pareggio, invece, 1-1 tra Città di Castellana e Villabate, per la marcatura di Cangemi e un autogol. Negli anticipi di Sabato vittorie per Orlandina e Sinagra, mentre il derby tra Nasitana e Sfarandina si era concluso sul 2-2.