Rimane immutata la situazione sulla Sicilia con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature sempre stazionarie.

Non sono previste infatti variazioni sul tema ancora per diversi giorni. I venti spireranno deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Per quanto riguarda i mari, basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso. Canale da mosso a poco mosso.