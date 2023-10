Punto prezioso conquistato dalla Mamertina nella terza giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C, con il pareggio 0-0 in trasferta conquistato contro il Rometta Marea.

La formazione galatese con questo risultato si trova al sesto posto in classifica con 5 punti; grande protagonista del match è stato il portiere Giuseppe Grillo, che ha neutralizzato un calcio di rigore (il secondo penalty stagionale parato dopo quello della prima giornata a Ficarra).

In vetta alla classifica a punteggio pieno con 9 punti rimane la Calcio Saponarese, dopo il netto successo casalingo 3-0 contro la Provinciale; per la capolista sono andati a segno Doddis, Bertino e Macrì. Vittoria casalinga anche per la Fitalese, che ha superato 2-0 il Don Peppino Cutropia con la doppietta di Rinaldo. Roboante affermazione in trasferta per il Ficarra, che ha battuto 7-3 la Vivi Don Bosco, con la doppietta di Di Blasi e le reti di Lucifero, Germanà, Giordano, Scarbaci e Tumeo. Infine pareggio 2-2 fra Tortorici e Club Sportivo Oliveri (nella foto).