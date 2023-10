Nella settimana più difficile la Nuova Igea Virtus reagisce con una vittoria di misura sulla Gioiese che regala ai ragazzi in maglia giallorossa tre punti pesantissimi.

Dopo due occasioni pericolose costruite dagli ospiti in avvio, giallorossi in vantaggio al 22’ con Isgrò che, ben servito da Biondo, batte l’estremo difensore ospite con un preciso diagonale. Dopo essere andati al riposo in vantaggio, i barcellonesi vengono raggiunti nella ripresa. Al minuto 62, errore di Abbate che facilita l’inserimento di Moscardi che serve De Marco che non fallisce da pochi passi.