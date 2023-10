Prima sconfitta stagionale per il Città di Galati nel Campionato di Promozione Girone B, con l’Atletico Messina che si è imposto 3-2 allo Stadio “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino nell’incontro valido per la quinta giornata del torneo.

La formazione galatese con questa battuta d’arresto si trova al quinto posto in classifica con 8 punti, insieme al Città di Mistretta; inutili per il Città di Galati le reti di Emanuele Serio e Giuseppe Samuel Parafioriti. L’Atletico Messina si è aggiudicato l’incontro grazie alla doppietta di Marco Libro e al gol di Alberto Cappello.

La prima azione pericolosa del match arriva all’11’ con il centrocampista locale Eric Campisi, che calcia di poco a lato su assist di Emanuele Serio. Al 13′ Campisi questa volta è in versione assist, ma il suo passaggio filtrante non viene raggiunto da Protopapa. Al 17′ il portiere ospite Previti respinge in corner un tiro di Davide Vicario. Dal calcio d’angolo successivo scambio tra Campisi e Protopapa, con quest’ultimo che mette in mezzo, ma Serio di testa manda oltre la traversa. L’Atletico Messina si fa vedere in avanti al 22′ con Libro, che colpisce dal limite l’esterno della rete. Gli ospiti passano in vantaggio al 25′ con una punizione dal limite dell’area del capitano Cappello che, deviata dalla barriera, supera l’incolpevole portiere locale Crimaldi. Il Città di Galati si getta in attacco alla ricerca del pareggio e crea tante occasioni da rete. Al 29′ Serio ci prova dal limite, ma calcia a lato. Al 30′ clamorosa azione sprecata dallo stesso Serio, che su cross di Campisi spara oltre la traversa. Al 31′ ancora Serio, su corner di Protopapa, non trova il gol. Al 36′ altra clamorosa occasione mancata dal Città di Galati con Eric Campisi, che si invola verso la porta avversaria ma manda sul fondo. Al 43′ arriva il raddoppio dell’Atletico Messina con un’altra punizione dal limite, questa volta finalizzata da Libro che insacca all’incrocio dei pali.

In apertura di ripresa al 48′ viene annullato un gol all’attaccante ospite Libro. Il Città di Galati risponde al 49′ con un tiro cross di Vicario, bloccato a terra da Previti. Al 50′ gran botta dal limite dell’area di Enrico Parafioriti, ma Previti si supera deviando in corner. Ancora Previti al 52′ si salva di piede su Vicario; sul corner successivo il capitano Truglio calcia oltre la traversa. Al 53′ Emanuele Serio accorcia le distanze, con un preciso stacco di testa su cross di Protopapa. Al 61′ l’Atletico Messina si porta sul 3-1 con uno splendido gol di Libro, che sigla la sua doppietta con un gran tiro all’angolino. Il Città di Galati prova a riprendere il match e al 69′ Parafioriti penetra in area di rigore, ma Previti anticipa in uscita Vicario. Al 79′ l’Atletico Messina rimane in dieci uomini, per l’espulsione ai danni del capitano Cappello. Il Città di Galati ne approfitta subito e all’85’ trova il 2-3 con Giuseppe Samuel Parafioriti, che supera Previti su assist di Vicario. Al 91′ lo stesso Parafioriti calcia dal limite, ma Previsti si salva in corner. L’ultima azione pericolosa dell’incontro arriva al 94′ con un colpo di testa di Serio, che viene parato da Previti.

In vetta alla classifica a punteggio pieno con 15 punti rimane solo l’Aquila Bafia, grazie al successo casalingo 1-0 contro il Valle del Mela; la rete decisiva è stata siglata da Augustin Amato. Prima sconfitta stagionale, invece, per la Polisportiva Gioiosa, che è stata sconfitta in trasferta 1-0 dall’Aluntina con un penalty di Alberto La Rosa. Il Gioiosa viene raggiunto in seconda posizione a 12 punti dal Rosmarino, che si è imposto in casa 5-3 contro il Lascari-Cefalù; per la formazione di Militello Rosmarino sono andati a segno Rosario Iuculano, Antonello Barca, Antonino Frisenda, Giacomo Bontempo e Fernando Venuto. Negli altri match della quinta giornata vittorie casalinghe per 2-0 di Nuova Rinascita Patti e Città di Mistretta, rispettivamente contro Santangiolese e Nuova Azzurra Fenice, mentre si è concluso sull’1-1 l’incontro tra San Fratello e Pro Mende.