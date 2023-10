È andata male al Messina battuto in casa del Sorrento di misura. In Campania finisce 1-0 per i padroni di casa.

La prestazione dei giallorossi non ha rispettato certamente le aspettative della vigilia. Già al 21’ il Sorrento colpisce una traversa con un tiro-cross di Todisco, Fumagalli poi para su De Francesco. Appena quattro minuti dopo è calcio di rigore per i campani a causa di un fallo subito da La Monica. Dal dischetto De Francesco è spietato e batte Fumagalli.

Nella ripresa, i peloritani reclamano invocando un calcio di rigore per una trattenuta subita da Plescia, ma l’arbitro non è dello stesso avviso. Sempre a Plescia viene annullato un gol per fuorigioco. Luciani sbaglia clamorosamente su una sponda ancora di Plescia. Il Sorrento potrebbe raddoppiare nelle fasi finali, ma Fumagalli chiude lo specchio della porta a Petito.

Squadra e società, con un post social, hanno chiesto scusa alla tifoseria per la sconfitta subita, dando appuntamento a mercoledì sera per il prossimo impegno al Franco Scoglio. FOTO: Facebook Acr Messina