Saponara promotrice della “Settimana Europea della Sport”

Come ogni anno nelle principali Città viene svolta la Settimana Europea dello Sport #beactive. Quest’anno il piccolo comune di Saponara ha abbracciato un importante evento sportivo aperto a tutta la comunità. Si tratta della “Passeggiata Cicloturistica”, fortemente voluta dal Sindaco Giuseppe Merlino e dall’Assessore allo Sport Nicola Donato.

Sindaco ed assessore hanno dato mandato per l’organizzazione alla ASD Passione MTB Messina che, con il presidente Antonio Florio, ha trovato subito un’intesa mettendo a disposizione tutta la squadra per l’intero evento. Per quanto riguarda l’aspetto teorico si sono affidati alla scuola di ciclismo di Giovanni Saccà, il Team Bike 2000, che ha allestito un circuito per i bimbi presenti (oltre 45) dai 3 ai 12 anni.

Ad aprire la manifestazione è stato proprio il Sindaco con un minuto di silenzio per la prematura scomparsa nella mattinata della piccola Martina una ragazzina che faceva parte della Robur Barcellona. L’evento è proseguito con il percorso in Piazza Matrice guidati dall’occhio vigile del presidente provinciale FCI Saccà e, al seguito dell’Assessore allo Sport Nicola Donato, in giro per il Paese alla scoperta delle sue bellezze. L’evento si è concluso con un rinfresco e la consegna dei diplomi di partecipazione.

La ASD Passione MTB Messina è fiera di aver partecipato attivamente – ha detto il Presidente Antonio Florio – a questa bella giornata di sport e di aggregazione. Vedere insieme tanti bambini che si avvicinano al mondo della bicicletta è stato emozionante! Collaborare con il Comune di Saponara sempre attivo e propositivo, e con gli amici della Team Bike 2000 che hanno messo in campo la loro esperienza nel settore giovanile, ci ha permesso di creare questo evento inclusivo e alla portata di tutti che ci ha portato a scoprire le bellezze di Saponara in bicicletta.