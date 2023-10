L’altalena gigante più alta d’Europa è in Sicilia, per la precisione a San Mauro Castelverde. Ufficialmente aperta al pubblico, è stata installata accanto alla Zipline.

Il Comune delle Madonie è adesso l’unico in Europa con due grandi attrazioni acrobatiche. Alta sedici metri, è installata a ridosso di una vallata profonda oltre 300 metri. Supera per altezza quella del Trentino Alto Adige. Da lassù è possibile dominare dall’alto un panorama straordinario con vista su Madonie, Nebrodi e scorgendo anche il mare.

Tre le tipologie di esperienza previste dai creatori dell’impianto. Uno per i bimbi a partire dai sette anni è chiamato Heidi e si svolge a un’altezza di soli 5 metri, 10 metri di volo-oscillazione a una velocità bassa. Il secondo è a 10 metri di altezza, 20 di volo-oscillazione a 15 km/h. Infine il cosiddetto “volo del diavolo” a 16 metri, il massimo, con 30 metri di volo-oscillazione a 25 km/h.

Tra gli ideatori del progetto c’è Giovanni Nicolosi. L’attrazione, che certamente attirerà gli amanti dei momenti dal forte impatto adrenalinico, si pone anche come possibile volano per la crescita del territorio in termini economici ed occupazionali. FOTO: Facebook Altalena Gigante più alta d’Europa