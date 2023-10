Il Monforte San Giorgio batte in trasferta l’ORSA Promosport 3-0 e rimane da solo in vetta alla classifica del Campionato di Prima Categoria Girone C, restando a punteggio pieno con 9 punti.

Il match odierno è stato deciso dalle reti di Alessandro Charly Venuti al 3′, Felice Bartuccio, con una splendida conclusione all’incrocio dei pali al 13′, e Giuseppe Dama al 41′; l’altra capolista Riviera Nord è stata bloccata sullo 0-0 dalla Nuova Peloro. Il Monforte San Giorgio potrà essere raggiunto solo dal Città di Villafranca, impegnato oggi in trasferta contro il Pro Falcone.

Negli altri anticipi della terza giornata del torneo vittorie per Terme Vigliatore e Torregrotta; il Terme Vigliatore si è imposto in trasferta 2-1 sul Melas con le reti di Torre e Crisafulli, mentre il Torregrotta ha sconfitto in casa 3-1 il Rodì Milici, con la doppietta di Rotella e il gol di Maggio. Oggi sono in programma anche le sfide Folgore Milazzo-Stefano Catania e Lipari-Real Gescal.