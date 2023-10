Vittorie casalinghe per Sinagra e Orlandina, rispettivamente contro Città di Petralia Soprana e Sporting Termini, nei match validi per la terza giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B.

Il Sinagra si è imposto 2-1 in rimonta, grazie alle reti di Tonino Leone al 18′ e di Fabiano Mancuso al 60′ (inutile per gli ospiti il gol di Lo Mauro al 10′), mentre l’Orlandina ha vinto 1-0 con il gol decisivo di La Rosa. Con questi risultati il Sinagra aggancia in testa alla classifica la Sfarandina con 7 punti, mentre l’Orlandina sale al quarto posto con 5 punti.

Pareggio 2-2 invece nel derby tra Nasitana e Sfarandina, nell’incontro giocato allo Stadio “Enzo Vasi” di Gliaca di Piraino; per la Nasitana sono andati a segno Giacomo Truglio e Sandro Fazio, mentre le reti della Sfarandina portano le firme di Nuccio Siragusa e Andrea Brunello.

Nelle partite di Domenica la Futura Brolo farà visita al Gangi, mentre il Comprensorio del Tindari affronterà in trasferta il Città di Casteldaccia; infine le altre sfide saranno Bagheria-Real Casale e Città di Castellana-Villabate.