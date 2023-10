Colpo di scena al comune di Villafranca Tirrena. Il Gruppo “Villafranca Bene Comune” rompe gli indugi e prende le distanze da Sindaco Giuseppe Cavallaro.

Di seguito le motivazioni della scelta che pubblichiamo integralmente:

“Il Gruppo “Villafranca Bene Comune” rompe gli indugi e prende le distanze dall’inerzia del Sindaco che da più di 45 giorni ormai costringe questo Comune, già in grave difficoltà, ad operare con Assessori senza delega. Ciò non è più tollerabile per la Comunità e per il Paese, ma, soprattutto per chi è abituato a fare politica al servizio della gente. Il Gruppo, quindi, ha ritirato i propri Assessori rimettendo anche la delega del Vice Presidente del Consiglio Comunale, perché non è più comprensibile e giustificabile la prosecuzione del silenzio con cui si va avanti quasi senza disagio alcuno. Il cambio di rotta, o comunque i correttivi promessi dal Sindaco Cavallaro, tardano a venire e rischiano di essere vani.

Non possiamo più sostenere l’Amministrazione Cavallaro, già più volte perdonata per le inadempienze, gelosie ingiustificate, ritardi ed obiettivi mancati. E’ giunto il momento di una presa di posizione, decisa, che sia anche un appello per tutti i Consiglieri Comunali e Amministratori che, condividono con noi questa inevitabile riflessione. Non si sta facendo il bene del Paese e, continuano i componenti del Gruppo, intendiamo mantenere fede alla promessa fatta ai Cittadini, già con scelta del nome di questo Gruppo. Più volte, si sono inoltrate proposte al Sindaco, per ripartire immediatamente con una azione amministrativa, più incisiva, che vedesse quei correttivi e cambiamenti per evitare errori commessi, tenendo finalmente in debito conto le competenze/esperienze singole e di gruppo.

A ciò è sempre corrisposto un atteggiamento del non decidere. Continueremo, fino a quando ci sarà consentito ad operare autonomamente con coscienza, umiltà e coraggio per il bene del Comune e della nostra gente, ma se sarà necessario, anche i Consiglieri rassegneranno le proprie dimissioni. Un ringraziamento particolare agli Assessori e agli Esperti, tra l’altro già dimissionari, che, rimarranno fuori da ogni attività amministrativa. Ci scusiamo con i nostri cittadini e sostenitori se abbiamo atteso, forse troppo, per comprendere che non è più possibile continuare con questo progetto politico-amministrativo. Auguriamo al Sindaco di ritrovare la via migliore per una futura Amministrazione.

Gianfranca Alessi, Barbara Di Salvo, Matteo De Marco, Salvatore Puglia, Pietro Costagiorgiano, Andrea Alizzi e Gianfranco Ammendolia”.