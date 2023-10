Vigilia turbolenta per la Nuova Igea Virtus che domani scenderà in campo alle ore 16 al D’Alcontres-Barone per affrontare la Gioiese.

C’è intanto da riscattare la sconfitta del turno infrasettimanale a Licata, provando a trovare la via maestra dopo un avvio di stagione altalenante. Ma soprattutto c’è da testare quale sarà la reazione del gruppo squadra dopo l’esonero di mister Pasquale Ferrara, annunciato ufficialmente nella mattinata di ieri, a soli due giorni dalla gara di campionato.

Un esonero che arriva in una settimana in cui i giallorossi si sono ritrovati a dover affrontare tre match in sette giorni e che la piazza non ha del tutto digerito. Un’ora dopo la comunicazione dell’esonero dell’allenatore barcellonese, lo scorso anno grande artefice del salto in Serie D, il sodalizio – attraverso la propria pagina Facebook- ha comunicato il silenzio stampa, annunciando che “i propri tesserati non rilasceranno dichiarazioni agli organi di stampa fino a nuova disposizione”.

Provvedimento sul quale si può essere più o meno d’accordo, ma che evidentemente è sintomo di un momento particolarmente difficile e probabilmente inatteso. Una vittoria domani spazzerebbe via qualche nuvola di troppo in attesa di conoscere ufficialmente il nome del nuovo allenatore. Domani in panchina siederà intanto Vincenzo Pirelli.