Le sei formazioni messinesi di Seconda Categoria, che parteciperanno alla Coppa Trinacria – Memorial “Salvatore Sajeva”, sono state inserire in due diversi triangolari, con Ficarra, Don Peppino Cutropia e Provinciale nel triangolare B, e Città di Francavilla, Nike 2022 e Roccalumera Calcio in quello C.

Il Ficarra (nella foto l’esordio nel Girone C di Seconda Categoria contro la Mamertina) esordirà nella competizione Mercoledì 25 Ottobre alle ore 15:30, quando ospiterà in casa il Don Peppino Cutropia. Le altre due gare del triangolare verranno disputate Mercoledì 8 e Mercoledì 15 Novembre, e la collocazione degli incontri dipenderà dal risultato della prima partita.

Il primo match del triangolare C vedrà affrontarsi Roccalumera Calcio e Nike 2022, mentre il Città di Francavilla giocherà l’8 e il 15 Novembre, con un ordine stabilito sempre dal risultato della gara iniziale. Il calendario della prima giornata dei triangolari è stato stabilito, tramite un sorteggio a cura del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti.