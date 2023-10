Il Consiglio Comunale di Mirto, riunitosi ieri sera in Sessione ordinaria, ha approvato il Bilancio di previsione triennale 2023/2025 e i documenti allegati, con i sei voti favorevoli dei Consiglieri di maggioranza presenti (due collegati da remoto), mentre si sono astenuti i due componenti del gruppo di minoranza.

L’argomento del Bilancio è stato illustrato dall’Assessore Comunale Carlo Sgrò, il quale si è soffermato soprattutto sulle entrate tributarie; l’ente comunale dovrebbe incassare 57.000 euro per l’Addizionale IRPEF, 130.000 euro dall’IMU e 157.000 dalla TARI. Per la Tassa sui rifiuti c’è un fondo di somme accantonate, a cui si potrà fare ricorso in caso di mancato incasso. Il 30 Settembre scorso è scaduta la Rottamazione quater dei carichi dell’Agenzia delle Entrate e sono giunte 21 domande, che permettono al Comune di rinunciare all’applicazione di sanzioni e interessi. Inoltre gli interessi passivi su mutui ammontano a 27.000 euro e l’ente potrà attingere a nuovi mutui.

Sono stati presentati anche due emendamenti al Bilancio di previsione, che si riferiscono ai finanziamenti PNRR per la digitalizzazione, rispettivamente di circa 10.000 euro e di 18.134 euro; per il PNRR c’è anche un progetto per la realizzazione di un’area fitness nella Villetta Loreto. Anche gli emendamenti sono stati applicati con sei voti favorevoli e due astenuti.

Rispetto allo scorso anno il rimborso prestiti è passato da 129.000 euro a 82.418 euro, le spese in conto capitale sono di circa 10 milioni (considerate le tante spese e gli investimenti inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche), e le spese correnti hanno avuto una diminuzione di 90.000 euro.