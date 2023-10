Si è tenuto oggi, presso il Palazzo del Governo di Messina, un incontro presieduto dal Prefetto Cosima di Stani, al quale hanno partecipato i segretari provinciali di CGIL, CISL, UIL e delle altre Organizzazioni Sindacali del comparto, i rappresentanti delle RSU e il responsabile del personale della società Caronte & Tourist S.p.A., al fine di concordare le modalità per l’erogazione dei servizi minimi essenziali per il trasporto sullo Stretto di Messina, in occasione dello sciopero proclamato per il 12 ottobre.

A conclusione di un ampio confronto tra le parti, preso atto dell’assenza di un accordo di autoregolamentazione dei detti servizi, nonché di un’apertura al dialogo delle trattative da parte della società di navigazione, su invito del Prefetto, le organizzazioni sindacali si sono accordate sul differimento dello sciopero alla data del 6 novembre, in modo da consentire la riapertura di un tavolo di mediazione che lo stesso Prefetto si è reso disponibile ad ospitare presso la sede territoriale di Governo.

Pertanto, a partire già dalla giornata di lunedì 9 ottobre, le Sigle sindacali e i rappresentanti della Caronte&Tourist SPA si incontreranno al fine di definire un accordo di autoregolamentazione del diritto di sciopero per la tratta dello Stretto di Messina, necessario al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ed altresì per proseguire la trattativa sul rinnovo del contratto integrativo aziendale, oggetto della controversia tra le parti.