Tornano anche a Messina le manifestazioni organizzate da #ResistenzaClimatica di Fridays For Future.

In duemila sono scesi in piazza oggi sfilandosi in corteo, manifestazione davanti a palazzo Zanca per riportare in piazza la lotta contro politiche negazioniste del cambiamento climatico “che continuano ad investire nei combustibili fossili, prima causa dell’innalzamento delle temperature e di conseguenza dei fenomeni climatici estremi, di cui il nostro territorio, soprattutto negli ultimi mesi, è stato vittima”.

“Davanti ad un governo negazionista sui cambiamenti climatici e sordo alle richieste delle nuove generazioni, gli studenti scendono in piazza” – spiega l’Unione degli universitari -. Abbiamo lanciato la nostra partecipazione alla manifestazione nazionale del 7 ottobre “La via Maestra” a Roma con un flashmob per dire no all’autonomia differenziata. Abbiamo tagliato simbolicamente l’Italia in due, come vorrebbe fare questo governo”. L’Unione degli Universitari si oppone al progetto del Governo sull’autonomia differenziata, che ha l’unico obiettivo di spaccare il Paese. “Domani saremo a Roma per difendere la nostra Costituzione e chiedere a gran voce scuole e università pubbliche di qualità e sostenibili, una sanità di prossimità, per una vera transizione ecologica”.