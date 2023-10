Grande successo di pubblico per lo stand enogastronomico del Comune di Galati Mamertino, allestito in Piazza Duomo a Messina Sabato 30 Settembre, in occasione dell’evento “Megarancino” con la realizzazione dell’arancino più grande del mondo di oltre 56 Kg, che dunque è entrato nel Guinness dei Primati.

Durante la manifestazione, organizzata con il sostegno del Comune di Messina e il supporto del Gruppo Terziario Donna Confcommercio di Messina e di Confcommercio Messina, il Panificio e Rosticceria “Panyllo” ha superato il record, preparando il “Megarancino” più grande del mondo, alla presenza di Lorenzo Veltri, il noto giudice della trasmissione “Lo Show dei Record“, condotta da Gerry Scotti e in onda su Canale 5.

All’interno del Parco Gastronomico nello stand galatese sono state pubblicizzate e promosse le bellezze naturalistiche ed enogastronomiche locali; erano presenti per l’occasione il Sindaco Vincenzo Amadore, l’Assessore Comunale Rosalia Vicario e Sarino Spasaro dell’Ufficio Turistico Comunale, tutti sodisfatti per il riscontro più che positivo e per il grande ritorno di immagine, di cui beneficerà il Comune galatese.

Una straordinaria opportunità colta anche dall’Azienda “Emanumiele”, che ha esposto e presentato i propri prodotti tipici. Il paese di Galati Mamertino ha, quindi, avuto il privilegio di essere presente a questa originale manifestazione, che ha permesso di continuare a veicolare il binomio turismo-enogastronomia, su cui l’Amministrazione Comunale ha organizzato diversi appuntamenti negli ultimi anni.