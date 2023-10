La Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha confermato ieri la condanna all’ergastolo di Nino Madonia, ritenendolo colpevole del duplice omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio che era anche incinta.

Confermata quindi la sentenza di primo grado emessa il 19 marzo 2021. Nino Agostino e la moglie furono uccisi il 5 agosto 1989. Da quel giorno, Vincenzo Agostino, il papà del poliziotto, non taglia la barba. Lo farà solo quando sarà fatta piena giustizia su quell’efferato assassinio. E ieri, dopo la conferma della pena a Madonia, ha rivolto un pensiero a sua moglie: «Desideravo tanto che ci fosse anche lei accanto a me. Ora toglierò la scritta sulla sua lapide: “morta in attesa di verità e giustizia”».

Vincenzo Agostino ha ringraziato tutti, in particolare l’avvocato Fabio Repici e la magistratura. E annuncia che «Si sta avvicinando il giorno in cui potrei tagliare la barba perché si avvia a conclusione anche il procedimento ordinario. In caso di condanna, posso dire che quel giorno potrò mantenere la promessa che ho fatto sulla tomba di mio figlio».