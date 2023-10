L’azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello» di Palermo ha stabilizzato 198 lavoratori.

Si tratta di personale del comparto socio-sanitario, sanitario, amministrativo e tecnico. Nonché personale della dirigenza professionale tecnica e amministrativa. A riportarlo è una nota dell’azienda. Sono 160 stabilizzati in via diretta e 38 con concorso interno riservato.

Per il personale dell’area dirigenza medica e sanitaria è stato deliberato l’avviso di stabilizzazione. «È un traguardo fondamentale – commenta Walter Messina, commissario straordinario – che conferma l’attenzione della direzione e la solerzia dell’azione amministrativa, oltre che per la valorizzazione delle nostre professionalità, anche per assicurare all’ente, in linea con la dotazione organica, risorse ulteriori di personale a tempo indeterminato, ai fini del miglioramento dell’efficienza nella risposta ai bisogni assistenziali degli utenti-pazienti».