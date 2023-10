Il Corpo di Polizia Municipale ha disposto il controllo della velocità da Lunedi 16 ottobre 2023 nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali. Il servizio sarà effettuato alternativamente sulle strade

più interessate dal transito: Via Antonello da Messina, SS 113, S.P. 52, Lungomare C. Colombo, Via Madonna del Tindari, Via Marina, Via P. Di Castelnuovo e Via Don Luigi Sturzo.

Il Corpo della Polizia Municipale invita la cittadinanza a rispettare i limiti della velocità previsti dal C.d.s. ricordando che una delle principale cause di incidenti stradali è l’alta velocità.

E’ opportuno rammentare che:

l’art. 142 del Codice della strada prevede, in caso di superamento dei limiti di velocità, le seguenti sanzioni: fino a 10 km/h in più rispetto al limite sanzione compresa tra 42 e 173 euro. Oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più sanzione compresa tra 173 e 694 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente.

Oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h sanzione tra 543 e 2170,00 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione compresa 845 e 3.382 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sospensione da sei a dodici mesi. La decurtazione dei punti per i titolari di patente da meno di tre anni è doppia.