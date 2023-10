Incidente mortale durante la scorsa notte a Messina. A perdere la vita Emilio Maffei, 35 anni.

Era in sella alla sua Aprila 750 quando, mentre percorreva via Palmara, ha perso il controllo della sua moto ed ha sbattuto violentemente contro l’asfalto. Sul posto è arrivato il personale del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto la sezione Infortunistica della Polizia municipale che ha eseguito i necessari rilievi e avviato le indagini del caso.