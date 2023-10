La Nuova Igea Virtus ha sollevato Pasquale Ferrara dall’incarico di responsabile dell’Area tecnica ed Allenatore della prima squadra.

“Le motivazioni alla base della risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale – si legge in una nota – sono state determinate dal progressivo disallineamento del tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto dal progetto societario concordato ad inizio stagione. La Società ringrazia il tecnico per la dedizione al lavoro dimostrata, l’impegno e la professionalità con cui è riuscito ad ottenere, insieme alla città, alla società e alla squadra, lo storico traguardo dello scorso anno con il ritorno del vessillo giallorosso nella quarta serie nazionale. Altresì, in tutte le sue componenti, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il proseguimento della sua carriera”.

La gestione tecnica della prima squadra è stata temporaneamente affidata all’allenatore Vincenzo Pirelli, che oggi dirigerà l’allenamento.